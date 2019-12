Nije izdržao! Murinjo progovorio o Arsenalu i ušao u konkurenciju za izjavu godine!

Žoze Murinjo je navodno, pre Totenhema bio u trci za trenera Arsenala. Čak se, prema nekim tvrdnjama sastao sa čelnicima, ali je u klubu preovladalo mišljenje da je njegova trenerska filozofija potpuno drugačija u odnosu na ono što je klub gradio decenijama pod Vengerom.



On naravno nije potvrdio da je pregovarao sa Arsenalom, ali je ismejao odluku kluba sa postavi Artetu za trenera. Dosadašnji Pepov pomoćnik nikada samostalno nije vodio klub.



"Mislim da sada klubovi biraju trenere gledajući koliko poraza imaju. Pa, ako nemaju recimo nijedan, onda su u prednosti nad trenerima koji su gubili mečeve. Mislim da je to odlučujuće kada pogledaju CV, nemam drugo objašnjenje", otrovan je Murinjo.



"Primer Arsenala dovoljno govori. Anćeloti je istina izgubio oko 200 utakmica u karijeri, osvojio je doduše tri Lige šampiona, bio prvak u Engleskoj, Italiji, Francuskoj, ali to nije dovoljno, posao je dobio trener koji nikada nije izgubio", nastavio je Portugalac u svom stilu aludirajući na to da Arteta nikada nije vodio samostalnu ekipu.



"Zbog toga i ja imam male šanse da dobijem posao, izgubio sam jedno 180 utakmica, nešto manje od Anćelotija, ali Karlo je stariji, tako da smo u sličnoj situaciji", nasmejao se Murinjo.



Uvrede navijača Arsenala su odmah usledile, mada i oni sa dosta skepse dočekuju bivšeg kapitena na klupi. Arteta neće voditi tim protiv Evertona, to će biti poslednja Ljungbergova utakmica, ali će Španac biti na tribinama.



"Posmatraću vaš odnos, govor tela, želju, sve to se vidi, za vas je ovo bitna utakmica", navodno je Arteta rekao igračima, da će mišljenje formirati na osnovu duela u ovom kolu, pre nego što preuzme vođenje tima.



Priča se da su stariji igrači skeptični, da je Arsenal pretio da će u slučaju opstrukcije biti ekspedovani iz kluba, a i dalje je najveći problem Obamejang koji smatra da je to što je Arteta dobio prednost nad Anćelotijem, pokazatelj da Arsenal nema nikakav plan da izađe iz krize i s obzirom na godine, ne želi da gubi vreme na "Emirejtsu".