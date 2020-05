Nije gotovo, igraće i JEDANAESTU sezonu u Borusiji iz Dortmunda!

Retko ko je toliko trajao u Borusiji iz Dortmunda kao što je to Lukaš Pišček.



Desni bek iz Poljske uskoro puni 35 godina, ali ga to ne sprečava da i dalje pruža sjajne partije u Bundesligi i u ostalim takmičenjima gde se takmiči njegova Borusija.



Njegov ugovor je isticao na kraju ove sezone, ali je uprava odlučila - igraće još godinu dana!



Dakle, Lukaš Pišček je potpisao novi ugovor sa Borusijom po kom će ostati u klubu sve do juna 2021. godine.



Sledeća sezona biće njegova 11. po redu u karijeri u ovom timu, a u svakoj je odigrao makar 25 utakmica.



Ukupno 355 mečeva u dresu Borusije, postigao je i 18 golova. Prethodno je igrao za Zaglebje i Hertu.