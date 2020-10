Nezaboravna priča - Razbio je Barsu pre 23 godine, sada se vraća u novoj ulozi!

Posle 25 godina, Ferencvaroš će igrati u Ligi šampiona, a za to je najzaslužniji jedan čovek - Sergej Rebrov.



Legendarni Ukrajinac preuzeo je mađarski tim leta 2018. godine i posle samo dve godine uveo ih je u Ligu šampiona, pošto je Ferencvaroš prošao sve četiri runde kvalifikacija i to - Molde, Đurgarden, Seltik i Dinamo Zagreb!



Sudbina je tako htela, a i kuglice u Nionu, da Rebrov bude u grupi sa Barsom, koju je 1997. u tandemu sa Andrijom Ševčenkom razbio na Kamp Nou rezultatom 4:0!



Tada je mlađani Ševčenko postigao het-trik, a četvrti je postigao upravo Rebrov.



"Pobedio sam Barselonu sa Dinamom rezultatom 4:0 1997. godine. Figo mi je tada rekao da smo ih uništili. Pre toga, 1993. godine smo igrali protiv Barselone i pobedili kod kuće 3:1. Onda smo došli na Kamp Nou i izgubili 4:1. Tada je sve bilo novo za nas. Kada smo došli na Kamp Nou nismo mogli da verujem kolike su dimenzije stadiona. Ponosan sam na svoj tim jer je igranje protiv Barselone predivna stvar. Živim za ovakav momenat i ovo je vrhunsko iskustvo. Ove godine ćemo igrati i protiv Juventusa. To su sećanja koja će trajati zauvek i moramo da uživamo u njima", rekao je Rebrov po povratku na Kamp Nou posle 23 godine.











Inače, da se vratimo još na pomenutu utakmicu, kada je Rebrov sa Ševčenkom razbio Barselonu na Kamp Nou. Za Barsu je tada nastupao i naš Dragan Ćirić, ovako je izgledala postava:





Vitor Baia - Rajziger, Kouto, Serhi Barhuan, Ferer - Figo, Luis Enrike, Oskar Garsija, Rođer, Đovani - Rivaldo.





Prisetite se i golova, pa da vidimo da li sutra od 21.00 Rebrov kao trener može do novog čuda.