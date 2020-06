Nezaboravna lekcija - Evo zašto je Teri postao takav lider

Džon Teri će ostati kao jedan od najupamćenijih kapitena u Premijer ligi.



Ponikao je u Vest Hemu, ali je slavu stekao u slavnijem komšiji - Čelsiju, gde je proveo čitavih dvadeset godina. Štoper je bio i kapiten "plavaca", sa klubom sa "Stamford Bridža" osvojio je mnoštvo trofeja. U svojoj riznici ima pet PL titula, pet FA kupa i titulu Lige šampiona.



A moglo je biti i drugačije da nije bilo lekcije Denisa Vajsa. Vajs je bio kapiten Čelsija na zalasku karijere kada je se u prvi tim "plavaca" probijao devetnaestogodišnji Džon Teri.



Kao mlad fudbaler imao je velikih prohteva, kapiten mu je očitao lekciju jednom zbog skupocenog automobila.



"Vajs mi je bio kapiten. Sećam se, bio sam u prvom timu i dobili smo bonus zbog Lige šampiona i odmah sam kupio glupo skupoceni auto od toga. Imao sam 19 godina. Došao sam na trening i Vajs me je ščepao za vrat ipsred svih. 'Šta misliš ko si ti? Odmah da si vrati auto'. Naterao me je da ga prodam nazad, izgubio sam novac, ali me je uzeo pod svoje krilo i pomogao da nađem kuću. Bio je to najbolji savet ikada. Uvek je držao jedno oko na nas mlađe igrače, zahvalan sam mu na tome", izjavio je Teri za podkast "The Footballers Guide to Football".









Sjajna lekcija koja je definitivno uticala na kasnije razvoj štopera, nema sumnje da je pokupio i preneo par lekcija od svog prvog 'skipera'.