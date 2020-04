Nezabeleženo, Iguain pred otkazom?!

I dalje je dosta polemika oko Gonzala Iguaina, naime, on ne planira da se vrati kada bude pozvan u Italiju. Majka Nensi je bolesna, želeo bi da ostane uz nju, sa druge strane, smatra da bi mogao da trenira kod kuće i priključi se pred eventualni nastavak prvenstva.



Ali, to neće biti moguće, prvo morao bi da ostane u karantinu dve nedelje. Očekuje se da Juventus pozove svojih osam stranaca da se vrate početkom maja, ali kako pišu italijanski mediji "Pipiti" ne pada na pamet da to učini. Danilo i Aleks Sandro su već rezervisali avion za povratak u Torino u prvoj nedelji maja, ali Argentinac ostaje pri svome.



Navodno ljut je i jer Juventus namerava da ga proda, odnosno da nađe novog napadača, Milik je blizu, pošto je Ikardi izgleda nemoguća misija, drugo, smatra da je situacija u Italiji takva da nije moguće nastaviti šampionat.







Ako se ne vrati, Juventus je spreman, jednostavno će raskinuti odmah ugovor zbog nepoštovanja obaveza, što bi značilo da je Iguain slobodan, ali i da bi izgubio 7.5 miliona evra. Teško da to bilo gde može da dobije, ne želi da se vrati u River, pominjan je MLS, odnosno Galaksi, ali izvesno da bi morao da smanji apetite, pa je jasno da mnogo rizikuje...