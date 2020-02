Nevolje u raju, navijači Arsenala se pitaju - gde je vezista?

Arsenal je juče sjajnom partijom posle dugo vremena savladao Njukasl rezultatom 4:0.



Ipak, navijače je začudio izostanak Matea Guenduzija koji je do sada bio standardni član veznog reda kod Mikela Artete, mesto mladog fudbalera zauzeo je Dani Sebaljos.



Telegraf prenosi da je posredi velika svađa između Guenduzija i Artete na mini-pripremama u Dubaiju za vreme zimske pauze u Premijer ligi.



Španac je bio nezadovoljan zalaganjem 20-godišnjeg Guenduzija i to mu je jasno stavio do znanja na terenu, vezista je uzvratio i sukob se nastavio i u hotelu nakon treninga.



Zato je Arteta odlučio da "ohladi" Francuza ovakvom merom, videćemo kako će se situacija odvijati u narednom periodu.