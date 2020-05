Neverovatno, Ronaldo 'pogurao' Fergusonovu penziju?

Ser Aleks Ferguson je verovatno najprepoznatljiviji simbol Mančester Junajteda. Legendarni Škot je vodio "crvene đavole" pune 27 godine. Po priznanju Patrisa Evre, škotski stručnjak nije planirao tu da stane.



Popularni 'Fergi' je sarađivao sa francuskim bekom tokom osam godina, Evra je u izdanju UTD Podkasta rekao kako mu je Ferguson priznao da će voditi klub još deset sezona ukoliko mu godine dozvole.



"Dve nedelje pre njegovog povlačenja, sećam se da je bilo dosta medija koji su spekulisali da će se Ferguson penzionisati naredne godina. Kasnije mi je rekao da se neće nikada povući, kako će biti još deset godina", ispričao je Evra.



Po daljim tvrdnjama Evre, Ferguson je imao velike planove - povratak Kristijana Ronalda i kupovina Gereta Bejla!













"Onda mi je rekao :'Moj cilj je i 99 posto sam siguran da ćemo imati Ronalda i Bejla. Samo ova dva igrača mi trebaju da ponovo osvojimo Ligu šampiona. Devedeset devet procenata"



"Ja sam se čuo sa Ronaldom i da budem iskren pitao sam ga. On mi je priznao da je rekao 'da' Fergusonu i da dolazi u Junajted. Tako mi je rekao", priznaje Evra.



Ipak Junajted nije uspeo da vrati Ronalda, igrača kojeg je četiri sezone pre toga prodao Real Madridu za svetski rekord. Uostalom istog leta u špansku prestonicu je 'sleteo' i Geret Bejl.



Evra se potom podsetio i kako je izgledalo Fergusonovo saopštenje oko odlaska u penziju.



"Kada smo stigli u Karington video sam silne kamere i pomislio sam vau, neko je baš pogrešio. Možda je neko od saigrača ponovo u novinama, u nevolji smo. A onda su nam javili da ostanemo u svlačionici, šef hoće da popriča sa nama. A kada šef dolazi u svlačionicu da priča sa svima to nikada nisu dobre vesti".



"Došao je i rekao, 'Stvarno mi je žao. Neki ljudi su saopštili da odlazim i pre mene. To je razlog što su kamere tu. Ali povlačim se, potreban sam mojoj ženi'. Onda se izvinio Van Persiju i Kagavi zato što su tek stigli, njima se posebno izvinio", završio je Patris Evra.









Da je spojio neverovatna krila koja su u svojim mandatima dominirali PL možda bi 'Fergija' gledali makar još koju sezonu. "Đavoli" bi svakako bili srećniji pošto od njegovog odlaska titula Premijer lige evo već sedam godina nije zavšrila na "Old Trafordu".