Neverovatno - Rezultati pokazali, Barsa prodaje 75% od najboljih!

Kao što znamo, svi timovi su tokom pandemije, oko šest nedelja morali da treniraju individualno, odnosno u svojim domovima.



Svaki stručni štab bio je primoran da napravi posebne vrste treninga za svakog igrača, a oni su, možda ne u svakom, ali u Barseloni - morali da "raportuju" svoje rezultate na GPS aparatima, kod nas poznatim kao "pulsmetri".



Zapravo, to je aparat za merenje fizičkih performansi, a igrači Barselone su tokom svakog treninga morali da ih koriste, a rezultati su "arhivirani", kako bi stručni štab dobio kompletan uvid u rad svojih fudbalera.



Rezultati su pokazali neverovatne stvari, a suština je u tome da od četvorice sa ubedljivo najboljim rezultatima, Barsa želi da se odrekne čak trojice!



Najspremniji su posle pauze bili - Frenki de Jong, Nelson Semedo, Arturo Vidal i Ivan Rakitić, svaki u različitom parametru.



De Jong je po ovim rezultatima pretrčao ubedljivo najviše, Nelson Semedo je imao najviše istrčanih kilometara u sprintu, ali najzanimljiviji su rezultati Vidala i Rakitića.



Čileanac je najizdrživiji pod najvećim fizičkim intenzitetom, samim tim - pretrčao je najviše pod visokim intenzitetom, popularnim fudbalskim rečnikom - "u crvenoj zoni".



S druge strane, Ivan Rakitić je pokazao najbrži oporavak posle trenažnog ciklusa, prevedeno to je možda i najvažnije u modernom fudbalu - može da trči do sutra i oporavi se daleko pre svih da sutra to opet može da ponovi!







Zašto je ovo zanimljivo?



Pa, ovako, Barsa želi da proda ili da "utopi" u trampama Vidala i Rakitića koji pokazuju daleko najveću fizičku izdržljivost, i desnog beka, koji je imao najbolje rezultate u sprintu.



Trojicu od četvorice najboljih posle duge pauze Barsa želi da proda, kako bi dovela - Miralema Pjanića, Matiju De Šilja, Lautara Martineza, Seržinja Desta...



Naravno, postavlja se pitanje i da li su u Barsi dovoljne samo ove fizičke predispozicije, jer svi znamo koja je njihova filozofija, ali i kako se ona pretvorila u "mišiće" proteklih godina.



Sve u svemu, brojke su tu, crno na belo, pa valjda u sportskom sektoru na čelu sa Erikom Abidalom znaju šta rade.