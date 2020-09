Neverovatno, posle KORONE Di Marija radi OVO?!

O ludilu u Parizu će se pričati još neko vreme.



U derbiju PSŽ i Marseja videli smo oštru, na trenutke tehnički odličnu igru, ali naravno opšti metež pri kraju utakmice i pet crvena kartona jeste nešto što je obeležilo ovaj meč.



Nejmar je jedan od 'pocrvenelih' on je po svom izbacivanju optužio Alvara Gonzalesa za rasizam, Španac je bio persona non grata na terenu. Pre Brazilca defanzivac je imao i sukob sa Di Marijom koji je, kako deluje, zauzvrat pljunuo igrača Marseja.



Ovakve gadne scene smo imali prilike da viđamo kroz istoriju fudbala, ono što je još veći problem je to što je Di Marija bio u grupi igrača PSŽ koji su imali COVID-19.



Nejmar i Di Marija su se vratili na teren, Paredes takođe, ali ovaj potez kreativca ostavlja bez komentara!