Neverovatno - Koronavirus "ukida" VAR?!

Pomalo čudna informacija stiže iz Italije, koja je doživela najveću epidemiju koronavirusa.



Navodno, Serija A razmatra da ukine VAR do kraja tekuće sezone, kako bi zaštitila veći broj prisutnih na stadionima!



Primena tehnologije zahteva mnogo više ljudi na terenu, oko njega, u VAR sobi, a svi oni bi često morali da putuju širom Italije, na svaka tri dana ako se sezona nastavi.



Serija A ukazuje na to da bi VAR funkcionisao kao i do sada, mnogo ljudi je previše blizu, na svega nekoliko metara, i to povećava rizik.



Italijanski mediji pišu da Serija A razmišlja da nastavi takmičenje bez prisustva navijača, a samim tim, logično je da se maksimalno smanji i broj zaposlenih koji neminovno moraju da budu blizu, jedni do drugih.



Rešenja drugih nema, VAR sobe su takve kakve jesu, tako da nije isključeno da se i primena te pomoći ukine na privremeno.



E, sada, ostaće pitanje da li će to biti regularno, i zamislite samo scenario u kom sudijske greške direktno odluče neke mečeve, nastaće još veći haos...