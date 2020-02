Neverovatno - Brazilac ponižavao rivala, "pocrveneo" i propušta "El klasiko"!

Real Madrid ima kadrovskih problema, pošto se Eden Azar povredio, Geret Bejl je rovit, a na sve to, sada je glupost napravio i mladi Brazilac Rodrigo.



On je danas nastupao za Real Madrid Kastilju i zaradio crveni karton i po pravilu RFEF sada nema pravo nastupa na sledećem meču, a to je u ovom slučaju "El klasiko"!



Da stvar bude još gora, Rodrigo je zaradio isključenje zbog sramnog ponašanja, pošto je postigao pogodak i proslavio ga rugajući se protivničkom golmanu!



Rodrigo je već imao žuti karton, sudija mu je opravdano dao i drugi i pokazao put u svlačionicu.

Rodrygo solo goal with Castilla and being sent off after responding to goalie provocation (goalie didn’t get a yellow)pic.twitter.com/mySTllDrdG