Neverovatna slika iz Italije, fudbal ne pamti ovako nešto, ali sreća je varljiva

Neobična slika viđena je u proteklog vikenda u Seriji B na meču između Kozence i Salerintane kada su se, uprkos fudbalskim pravilima, našla čak 23 igrača na terenu u jednom trenutku.



Nije šala, a sve je usledilo nakon trostruke izmene koju je izvršio trener domaćeg tima.



Od trojice fudbalera koja je trebalo da budu zamenjena jedan se zbunio pa je ostao na terenu uprkos signalu da nasputi igru.



Ispostavilo se da nepažnja nije bila u njemu, već kod svih aketa utakmice u Kozenci.



Tako je domaći tim nekoliko minuta imao brojčanu prednost u odnosu na goste iz Salerintane.



Verovatno bi to trajalo do kraja utakmice da igrači gostujućeg tima nisu reagovali i skrenuli pažnju sudiji.



Rezervista Ba je u 78. minutu opomenut, samo dva minuta nakon ulaska u igru, a zatim je u 81. zaradio drugi žuti karton i isključenje.



Tako se za samo nekoliko minuta brojčani odnos snaga promenio sa 12:11 za domaće do 10:11.