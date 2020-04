Neverica! U januaru bio na vratima finaliste Lige šampiona, danas rešio da ostavi fudbal!

Poznato je da Murinjo želi golmana, kada je Ljoris bio povređen, a Gazaniga bio među stativama, Portugalac je bio nezadovoljan. Spekulisalo se da on smatra da Gazaniga nema kvalitet ni za rezervu, a istina jed da ga Poketino doveo jer je iz njegovog "barija", odnosno iz iste četvrti u Santa Feu.



Tada se pričalo da će u Totenhem stići Ted Smit, bivši golman omladinske i mlade reprezentacije Engleske koji je karijeru počeo u Sautendu i vrlo rano debitovao za trećeligaša, branio je standardno.



On je priznao da ne može da izdrži pritisak.



"Razapinjanje na društvenim mrežama kada pogrešiš je uticalo na moju odluku, jednostavno više ne mogu da podnesem pritisak, nije do navijača, oni imaju pravo da kritikuju, do mene je. Ne osećam više radost ni u treninzima, ni na utakmicama", kaže Smit.



"Izbrisao sam sve naloge na društvenim mrežama, ali moja porodica i prijatelji čitaju sve te uvrede i pretnje, nije to nešto sa čim mogu da se nosim", kaže ovaj talentovani golman.



On je jednu sezonu propustio zbog povrede, ali se vratio, branio posle pauze protiv Portsmuta i kako rekosmo bio na meti Totenhema, jer je prošlog leta postao slobodan...



"To vreme koje sam proveo van terena bilo je vreme refleksije, postoji svet van fudbala, ja ne želim da mi fudbal bude život, niti da se bavim nečim čemu ne mogu u potpunosti da se posvetim", dodao je Smit.











Nisu pomogli ni sportski psiholozi, on jednostavno ne uživa, probao je sve, ali ne može da podnese stres...