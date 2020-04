Neuništiv je, do kada će braniti Điđi Bufon?

Da se on pita, branio bi do 50. godine, kažu legende italijanskog fudbala.



Đanluiđi Bufon će potpisati novi jednogodišnji ugovor sa Juventusom, što u prevodu znači da će biti aktivan i u svojoj 43. godini.



Toti i Kanavaro su putem Instagrama pričali o svom bivšem kolegi i složili se da Bufona samo mogu na silu da sklone sa gola.



"Otkriću ti - Điđi bi voleo da brani do svoje 50. godine. Sigurno da može da brani još dve, tri sezone", poručio je Toti, na šta je Kanavaro odgovorio:



"Ti znaš bolje, on ne želi da odustane. Neće sigurno otići sam, mogu da ga oteraju sa gola samo silom, a to je već nešto drugo", kaže Kanavaro.



Bufon se posle godinu dana u Pari Sen Žermenu vratio u Juventus da bude rezervna opcija Vojčehu Ščesnom.



Ove sezone je branio na 11 mečeva, primio je devet golova, a tri puta je ostao nesavladan.