Neumorno se bore sa Koronom, sada poručuju fudbalskom svetu: "Odložite EURO!"

Fudbalski savez Italije zatražiće od Evropske fudbalske unije UEFA da odloži Evropsko prvenstvo zbog pandemije korona virusa.



"Predložićemo UEFA da odloži Evropsko prvenstvo", rekao je predsednik italijanskog saveza Gabrijele Gravina za Mediaset.



On je naveo da se u Italiji nadaju da će uspeti da završe sezonu u Seriji A do 30. juna, mada ne isključuje produženje na još mesec dana.



Evropsko prvenstvo trebalo bi da bude odigrano od 12. juna do 12. jula u 12 evropskih gradova, ali je održavanje turnira ugroženo zbog pandemije korona virusa.



Svih 55 članica UEFA, predstavnici udruženja igrača, klubova, liga i drugi nadležni, u utorak će putem video konferencije održati odvojene sastanke sa predsednikom evropske kuće fudbala Aleksandrom Čeferinom i njegovim saradnicima povodom nastale krize. Konačnu odluku doneće Izvršni komitet UEFA.