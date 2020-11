Nesvakidašnja scena u svlačionici Junajteda, menadžer Sautemptona otkrio šta se dešavalo posle meča

Menadžer Sautemptona Ralf Hazenhitl otkio je da su fudbaleri Mančester junajteda bili toliko srećni posle preokreta na "Sent Meriju" da su slavili u svlačionici kao da su osvojili Premijer ligu.



Sautempton je vodio 2:0 i delovalo je da će stići do rutinske pobede, ali je zahvaljujući sjajnom Edisonu Kavaniju tim Ole-Gunara Solskjera stigao do pobede.



Uprkos porazu koji je njegov tim skliznuo na peto mesto, Hazenthil je istakao da mu je jedna stvar naročito imponovala nakon meča.



"Kada čujete kako su slavili nakon meča u svlačionici jasno vam je kakvog su rivala imali naspram sebe. Izgledalo je kao da su osvojili Premijer ligu" - rekao je austrijski trener.



Junajted je pobedom na Sent Meriju stigao do trećeg uzastopnog trijumfa i sada je na osmom mestu Premijer lige.



"Crveni đavoli" zaostaju za liderom Totenhemom samo pet bodova uz utakmicu manje.