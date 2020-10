Nestvarni Džermejn Defo, posle dve decenije - 300!

Džermejn Defo je još jednom pokazao da je klasa večna, a on kao i da traje večno.



On je danas postigao svoj 300. pogodak u klupskoj karijeri, tačno 20 godina i 36 dana nakon što je postigao prvi!



Defo je postigao 41 gol za Vest Hem, 23 za Bornmut, 143 za Totenhem, 17 za Portsmut, 12 za Toronto, 37 za Sanderlend i danas je dao 27. za Glazgov Rendžerse.



Defo je danas pogodio u pobedi protiv Livingstona i dokazao da još nije za staro gvožđe.



Svaka čast majstore!

⚽️ @IAmJermainDefoe has scored the 300th goal of his club career - 20 years & 36 days after the first



41 @WestHam

23 @afcbournemouth

143 @SpursOfficial

17 @Pompey

12 @TorontoFC

37 @SunderlandAFC

27 @RangersFC pic.twitter.com/oefUId10O3