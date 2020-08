Nestvarna Sevilja - Sve je počelo u Podgorici, i to pre sedam godina!

Andalužani su to večeras opet dokazali, Sevilja je u polufinalu Lige Evrope pošto je pobedila Vulverhempton rezultatom 1:0.



Sigurni smo da od ranije znate da su Andalužani apsolutni rekorderi u ovom takmičenju, sa pet titula, i čak tri u nizu, od 2014. do 2016. godine.



Sada će se boriti za novo finale, a njihova statistika u eliminacionoj fazi Lige Evrope je blago rečeno impresivna.



U poslednjih 24 od 25 nokaut faza, Sevilja je prošla dalje u Ligi Evrope, a sve je počelo, ni manje ni više nego leta 2013. godine u dvomeču protiv podgoričke Mladosti.



Tada je Sevilja slavila sa 3:0 kao domaćin, odnosno 1:6 kao gost i krenula u neverovatan niz.



U međuvremenu, do danas, osvojila je tri trofeja u Ligi Evrope, u eliminacionoj fazi je igrala protiv 25 različitih timova i samo je praška Slavija uspela da eliminiše Sevilju i to u 1/16 finala prošle sezone, golom u produžecima za 4:3.



Istorija kaže da Sevilju ne može da pobedi niko u Ligi Evrope, a naredni rival je Mančester Junajted.



Zanimljivo, Sevilja je eliminisala Junajted iz osmine finala Lige šampiona pre dve godine, kada je na Teatru snova zablistao dvostruki strelac Ben-Jeder.







Utakmica Sevilja - Mančester Junajted na programu je u nedelju u 21.00, a dan kasnije u istom terminu sastaju se Inter i Šahtjor.