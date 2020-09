Nestao pehar namenjen najboljem na kontinentu, glavni osumnjičeni - kapiten reprezentacije!?

Iz Afrike nam stiže bizarna vest.



Nekadašnji potpredsednik Fudbalskog saveza Egipta Ahmed Šobeir danas je objavio da je pehar namenjen prvaku Afrike nestao iz vitrina saveza.



On je u svojoj TV emisiji otkrio da su novi rukovodioci želeli da naprave muzej u kojem bi centralna figura bila upravo taj pehar, ali da su saznali da njega nema u prostorijama saveza.



Jedan radnik je rekao čelnicima da je pehar kod bivšeg kapitena nacionalnog tima Ahmeda Hasana, ali da je on u razgovoru sa rukovodstvom saveza to demantovao.



Pored tog pehara, iz saveza su nestali i drugi pehari, medalje i diplome koje su "faraoni" osvajali od osnivanja 1921. godine.



Pehar namenjen najboljeg u Africi ostaje u trajnom vlasništvu nacionalnog tima koji uspe da ga osvoji tri puta, Egipat je to učinio u sedam navrata.