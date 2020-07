Nervoza poslednjeg vikenda! Čelsi ili Junajted mogu da ostanu bez kamare para, a evo kako bi se to odrazilo na prelazni rok!

Pred rasplet u PL u nedelju, kada je u pitanju Liga šampiona, već se računaju potencijalni gubici dva kluba u slučaju neuspeha. Varijante znate, Čelsiju i Junajtedu je potreban po bod u nedelju popodne u mečevima sa Vulvsima odnosno Lesterom kako bi otišli u evropsku elitu.



Doduše, Čelsi može i da izgubi, a da prođe, ako u duelu "Lisica" i "Đavola" neko pobedi, ali sigurno da se "Plavci" na to ne oslanjaju.



Neuspeh za koji su male šanse bi ih koštao oko 60 miliona evra, što bi bio udarac za klub koji je već uložio novac u Zijeha i Vernera, na pragu je i Kai Haverc, a Lampard traži još štopera, levog beka i golmana, ceh ovog prelaznog roka bi mogao da bude veći od 200 miliona funti.



Junajted je u goroj situaciji i na tabeli i kada je potencijalni gubitak u pitanju. Ako izgube od Lestera, završiće kao peti, doduše postoji LE kao ulaz na zadnja vrata u Ligu šampiona, ali to je na dugom štapu.



"Đavoli" bi osim 60 miliona od nagrada, ostali bez oko 25 miliona od Adidasa, jer to je jedna od klauzula, ugovor se smanjuje bez učešća u Ligi šampiona. Pad na peto mesto bi odneo i deo novca od plasmana u PL, odnosno TV prava koje dele klubovi u engleskoj eliti.



Recimo da je zbog pandemije, samo od ulaznica izgubljeno oko 30 miliona evra i da je klub već uzeo kredit od Američke banke u vrednosti od 160 miliona evra kako bi pokrio rupu u finansijama.



I Mančester Junajted čeka vrelo leto, žele da se pojačaju Džejdon Sančo ostaje prva meta, traže štopera, rezervnog napadača, a mnogo je briga oko golmana, De Hea je van forme, rado bi ga se oslobodili i vratili Hendersona sa pozajmice, ali Španac ima toliki platu da ne postoji klub koji bi ga uzeo u ovom trenutku.











Engleski mediji se bave potencijalnim posledicama zbog gubitaka kada je prelazni rok u pitanju. Navodno, kod Čelsija eventualni izostanak iz Lige šampiona neće uticati na dovođenje Haverca, ali bi ostale mete, tipa Čilvela, ili novog golmana, možda i još jednog štopera bile verovatne nedostižne, a Lampard bi osim igrača poput Palmijerija, Alonsa, Bačuaija, Rosa Barklija recimo morao da proda Kantea, možda i Žirua koji se pokazao kao dobri duh ekipe.











Junajted je u goroj situaciji, nezamislivo je da bi bez Lige šampiona mogli da kupe neko veliko pojačanje kao Sanča, čak i Griliša, a pritisak bi na Solskjera porastao, jer bi neuspeh, odnosno izgubljeno mesto u top 4 značilo da i pored napretka o kome su svi pričali to nije materijalizovano na pravi način.



Uz to, poraz u Lesteru sutra bi dao materijal nemalom broju onih koji tvrde da Solskjer nije dorastao poslu i da je izgubio sve važne utakmice u sezoni.