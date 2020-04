Neponovljivi Bijelsa, skupljaj smeće, skini se go, pričaj sam sa sobom...

Genije ili ludak?



Ili jedno i drugo, "El Loko" Bijelsa je vizionar, čovek koji je promenio shvatanje fudbala u ovom veku i inspirisao veliki broj trenera pre svih Pepa Gvardiolu.



Nakon što je dobio otkaz u Argentini, Bijelsa je otišao tri meseca van sveta, ostavio sva sredstva komunikacije, samo poneo knjige.



"Čitao sam i spavao tri meseca, ali izgleda da je to uvod u ludilo, počeo sam da pričam sam sa sobom", rekao je nekadašnjem teniseru Gastonu Gaudiju.



On kaže da ga ljudi čudno gledaju.



"Sećam se kada se Valdano uplašio, bilo je to 1996. na EP u Engleskoj, pitao sam ga da li razmišlja o samoubistvu kad izgubi utakmicu", priseća se Bijelsa.



Legendarna je priča kada je fizički napao radnika 2012. na stadionu San Mames jer konstrukcioni radovi nisu bili dobri. Radnik je odlučio da ga ne prijavi policiji, ali je želeo odštetu od kluba. Da bi to sprečio, Bijelsa je sam otišao u policiju i prijavio se.



Jednom se svukao go kada je Čile izgubio od Ekvadora i ležao tako u susednoj svlačionici, igrači su takođe ćutali pola sata gledajući scenu.



Platio je i kaznu od 250 000 evra jer je špijunirao Lamparda i Derbi pred meč sa Lidsom, Bijelsa nikada ne negira krivicu za svoje postupke...



Pre dolaska u Bilbao odgledao je sve 42 utakmice tima u prethodnoj sezoni po dva puta, uz to je kod imena igrača dodao slike, da se ne bi desilo da kada se upoznaje sa fudbalerima, ne zna ko je u pitanju.







Posle jedne izgubljene utakmice Lidsa, naterao je igrače da tri sata oko stadiona skupljaju smeće, da bi osetili isto ono što i navijač koji mora da zaradi kartu da bi platio ulaz na utakmicu.



Poznat je i po odlascima, u Laciju nije odradio nijedan trening jer Lotito nije doveo nijednog igrača koje mu je tražio, a u Olimpiku iz Marseja je otišao prvog dana u drugoj sezoni, jer se nisu držali dogovora koji je postignut po završetku prve godine.



Sve ovo, kao i mnogo drugih stvari nalazi se u Bijelsinoj knjizi koja je izašla početkom aprila.