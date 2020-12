Neočekivano pojačanje za Kumana, svetski prvak!

Barselona ima radosne vesti, Samjuel Umtiti je danas odigrao trening utakmicu sa Barsom B i bio je i više nego odličan.



Francuz je povređen mesecima unazad, u finišu prošle sezone je doživeo novu povredu, sada već nekoliko nedelja trenira sa ostatkom ekipe i Ronald Kuman je spreman da mu pruži šansu.



Povrede Đerara Pikea i Ronalda Arauha, naterale su Kumana da šansu pruži Oskaru Mingezi koji ju je sjajno iskoristio na prethodna dva meča, a očekuje se da Umtiti dobije isto priliku da zaigra u narednim nedeljama.



Katalonski mediji tvrde da će Umtiti biti na spisku igrača prvi put za vikend kada Barselona gostuje Kadizu i nije isključeno da dobije određene minute.



Trenutno, Kuman ima samo pomenutog Oskara i Lenglea, De Jong je alternativa, ali jasno je da on nije pravo rešenje.



Kako nova uprava neće imati mnogo vremena da realizuje Erika Garsiju, Umtiti bi mogao da bude neočekivano pojačanje.



Predesednički izbori su zakazani za 24. januar, pa će novi predsednik imati samo nekoliko dana da dovede Garsiju. Ukoliko i pronađe zajednički jezik sa Sitijem, Garsija neće moći da igra do početka februara, a do tada će Barsa odigrati desetak utakmica.



Jasno je da to ne mogu da izvuku samo dvojica štopera. Reklo bi se da je ovo poslednja šansa za Umtitija, i da će u suprotnom biti prodat krajem januara...





Podsetimo, Umtiti je forsirao svoje koleno i pod inekcijama igrao na SP u Rusiji kako bi ga osvojio, a nakon toga se nikada nije oporavio i pronašao pravu formu.