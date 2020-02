Nemoguća misija, trojica najvećih imena svetskog fudbala u istom klubu!?

U Italiji ne odustaju, iako bi to bilo pravo čudo. Naime, Juventusov predsednik Anjeli kaže da ako se bude ukazala šansa, pokušaće da dovede Mesija u ekipu. Argentinac ima klauzulu po kojoj je slobodan ovog leta, ali njegova plata od 43 miliona evra je neverovatna, zajedno sa Ronaldom to bi bilo previše. Međutim, Anjeli računa na bum koji bi izazvalo spajanje dvojice najboljih igrača u ovom veku.



Barsa je od Mesija saznala da on neće iskoristiti klauzulu, ali se priča da bi sve trebalo da bude po njegovom, od pojačanja, preko trenera, do operativaca u sportskom sektoru. On želi i Ćavija i Nejmara, u poziciji je da nameće uslove, ali je Barselona njegova kuća.



Zbog toga je transfer u Juve gotovo nemoguć, mada bi tako nešto odvelo fudbal na potpuno nove visine.











Što se tiče novog trenera, Anjeli je rekao da je zadovoljan Sarijem, da postoji trogodišnji plan, ali da bi bila jeres ne razmišljati o Gvardioli ako bude slobodan. On je prvi deo sezone ocenio kao dobar, Juve nije nadmoćan, ali je prvi, lako se plasirao u osminu finala LŠ, pred finalom je kupa Italije. Ipak, sve je to nebitno, ono najvažnije, utakmice u kojima će se definisati sezona tek slede.



Anjeli je okrenut prihodima, 200 miliona ga deli od vodeća tri kluba, ali Juventus je među pet koji najviše zarađuju na svetu. Sa Mesijem bi bilo prvi, u to nema nikakve sumnje, ali čini se da je to nemoguća misija.