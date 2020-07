Nemiri u Sent Etjenu, legenda kluba doživeo "Balotelija"

Sent Etjen je ove sezone jedva izbegao ispadanje u rang ispod.



"Zeleni" na čelu sa Klodom Puelom su završili na 17. poziciji po prekidu prvenstva, podsetimo ostalo je još deset kola da se odigraju, ali Liga 1 ipak nije doživela 'restart' kao ostale top evropske lige.



Do početka narednog prvenstva ima još oko mesec i po dana, većina klubova održavaju svoju formu prijateljskim utakmica, posebno oni koji nastupaju u završnicama evropskih takmičenja.



Sent Etjen je danas imao prijateljsku utakmicu sa Šarloom, ali pre početka utakmice desile su se neprijatne scene u režiji "zelenih". Legendi kluba, Stefanu Rufijeu je na ulasku prostorije kluba predato pismo u kojem se navodi da mu je zabranjen ulaz u klub posle sukoba sa trenerom tima, Klodom Puelom. Situacija dosta podseća na Balotelijevu zabranu u Breši.



Francuski mediji javljaju da je Puel danas prepodne tokom treninga imao blizak susret sa Debišijem, još jednim iskusnim igračem, te su zavađani par morali da razdvajaju sami igrači.



Još uvek je nepoznato kakvu ulogu u svađi je imao Rufije, ali golman je imao čarki sa trenerom i tokom same sezone. Puel ga je u par navrata ostavio van tima bez ikakvog obrazloženja.



Videćemo ko će na kraju platiti ceh, to jest ko će nositi dres Sent Etjena i tokom naredne sezone.