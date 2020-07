Nemilosrdna Atalanta nastavlja da melje, prizivajmo čudo u LŠ! Viola uzela bodove u Parmi...

Breša je uspela da savlada Veronu na svom terenu rezultatom 2:0 i tako stigla do nade da može ostati u Seriji A.



Prvi gol na ovom meču delo je Papetija u 52. minutu utakmice, Tonali je na sjajan način izveo korner prethodno. Drugi gol smo videli u nadoknadi vremena, a postigao ga je Donaruma.



Atalanta je upisala novu pobedu i to na gostovanju Kaljariju. Bilo je 0:1, a jedini gol na ovom meču postignut je iz penala. Karboni je dobio crveni karton kada je srušio protivničkog igrača u kaznenom prostoru, a Muriel je bio siguran sa bele tačke za veliku pobedu gostiju.



Ovo je bila deseta uzastopna pobeda Atalante u svim takmičenjima, odnosno osma uzastopna pobeda u Seriji A.



Nakon dobrog meča u Rimu, Udineze nije uspeo da slavi i protiv Đenove i da im zada glavobolju u borbi za opstanak. Domaći su vodili do 7. minuta nadoknade, na kraju je bilo 2:2, a golove su postigli Fofana i Lazanja za domaće, a Pandev i Pinamonti za goste.



Sampdorija bolja od ekipe SPAL-a, videli smo čak tri gola u prvom poluvremenu, u drugom niti jedan. Na kraju - 3:0.



Lineti, Gabijadini i Lineti su bili strelci.



Da Parma i Fiorentina igraju pre dvadeset godina gledali bismo veliki derbi, veliku utakmicu, a danas je ova bila još jedna u nizu prosečnih.



Slavila je Fiorentina, postigli su dva gola iz penala u prvih pola sata preko Pulgara, a domaći su takođe iz penala smanjili rezultat u 49. minutu preko Kucke.



Od naših igrača igrali su Milenković za Fiorentinu i Lazović za Veronu, obojica po 90 minuta.











Breša - Verona 2:0

Kaljari - Atalanta 0:1

Parma - Fiorentina 1:2

Sampdorija - SPAL 3:0

Udineze - Đenova 2:2