Nemci će prvi nastaviti prvenstvo! Ipak, ima i loših vesti...

Kristijan Zajfert, čovek koji je glavni i odgovorni za Bundesligu, istakao je da najverovatnije nećemo videti gledaoce na utakmicama ovog takmičenja sve do sledeće godine.



Po svemu sudeći, Bundesliga će se prva vratiti od najjačih liga Evrope, pošto su svih 36 ekipa iz dve najjače lige Nemačke nastavile sa treninzima. Naravno, sve uz savete stručnjaka i pridržavajući se protokola koji su im propisani.



U intervjuu za Njujork Tajms Zajfert je istakao da će najverovatnije u maju biti nastavljeno prvenstvo, ali i da će se igrati bez prisustva publike.



Ono što će zaboleti navijače koji obožavaju Bundesligu da gledaju sa stadiona jeste opcija koja je najverovatnija, a to je da gledalaca neće biti sve do kraja 2020. godine.







Čekamo da koronavirus popusti, nadamo se najboljem...





Nemačka je trenutno jedna od najugroženijih nacija od koronavirusa, do sada je zabeleženo 109.329 slučajeva, a preminulo je preko 10 hiljada ljudi.