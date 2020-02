Nemac odbio Real, razlog će vas oduševiti!

Kada je Zinedin Zidan odlazio iz Reala leta 2018. godine, "kraljevski" klub se našao u problemu.



Zizu je iza sebe imao tri osvojena trofeja u Ligi šampiona, trebalo je pronaći adekvatnu zamenu, na kraju je izbor pao na Julena Lopetegija, koji se ipak nije snašao na klupi kluba iz Madrida.



Pisalo se da su tog leta bili zainteresovani i za Julijana Nagelsmana, koji je u tom trenutku sa velikim uspehom predvodio nemački Hofenhajm.



Evropskoj fudbalskoj javnosti je nakon odličnih rezultata koje je postigao sa ovim nemačkim klubom postalo jasno da se u veoma mladom stručnjaku krije veliki potencijal, a toga su bili svesni i na "Bernabeu".



Na kraju je 32-godišnji Nemac otkrio da je imao ponudu "Los Blankosa", ali da ju je odbio, otkriva i zašto.



"Normalno je, ako vas Real pozove, morate da razmislite.



Bio sam najpre iznenađen. Razmišljao sam i nisam osećao kao da treba da odem tamo.



Želeo sam da napredujem. Ako odete u Real, nemate vremena da napredujete kao trener.



Ne možete da dobijete priliku da budete bolji trener, jer odmah morate da budete najbolji.



Ja ni sada nisam najbolji, ali priznajem da u budućnosti želim da budem jedan od najboljih", izjavio je Nagelsman.











On je dodao i da smatra da bi jezik predstavljao nepremostivu prepreku za njega u tom trenutku.



"Druga stvar je jezik i to je meni jako bitno.



Volim da komuniciram, veoma sam ekspresivan sa svojim igračima.



Ne znam da pričam španski. Znam da kažem, zdravo, šta ima.



Tako da, to bi bio najveći korak, ali ne i pravi korak", jasan je Nagelsman.



On je minulog leta seo na klupu RB Lajpciga, u prvoj sezoni mu ide sjajno, njegova ekipa je na drugom mestu na tabeli nakon 21 kola, sa bodom manje od lidera Bajerna.