Nema više šale, evo šta se radi sa fudbalerima Juventusa!

Problem u najavi.



Danijele Rugani je pozitivan na Korona virus, a valja napomenuti da fudbaler Juventusa nije imao nikakve simptome.



Imajući u vidu da je redovno trenirao sa svojim saigračima, šanse postoje da se zaraza proširi i na ostatak ekipe. Federiko Berbardeski je danas istakao da će biti izolovan od ostatka sveta radi bezbednosti svoje porodice, ne znajući da Rugani ima virus.



Šta sada sa fudbalerima Juventusa?



Svi do jednog su izolovani, u karantinu su, pitanje je koliko će to trajati. Naravno, meč sa Lionom će biti odložen, u to i ne sumnjamo.