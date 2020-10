Nema sumnje, Barsin tinejdžer najbolji u Primeri!

Danas je proglašen i najbolji igrač španske lige u mesecu iza nas.



Nije bilo sumnje - vredno priznanje je završilo na "Nou Kampu" u ruke sedamnaestogodišnjeg Ansua Fatija!



Krilo Katalonaca je zabeležilo tri gola i asistenciju na samo tri odigrana meča u šampionatu. Iza sebe je ostavio jaku konkurenciju u vidu doskorašnjeg saigrača Luisa Suareza koji sada brani boje Atletiko Madrida, zatim Apasa, Kanalesa, Moralesa, Merina i Mile.



Fati na kraju meseca puni osamnaest godina, pre toga će odigrati po dve utakmice u Primeri i Ligi šampiona. U prvenstvu sa Hetafeom i Real Madridom a u eliti Evrope nastupiće protiv Ferencvaroša i Juventusa. Ostaje da se vidi koje će još rekorde prisvojiti do tada.



🏆 @ANSUFATI is the #LaLigaSantander Player of the Month for September! 💙🔝❤️



👉 https://t.co/fmtmWsgFga#MVP #POTM pic.twitter.com/rQbtlatEY3