Nema nade i Liverpul zna kada će Klop otići i šta je njegov sledeći posao!

Jirgen Klop je ikona u Liverpulu, prekinuo je niz od 30 godina bez titule, pre toga osvojio evropsku titulu i niko ne može da zamisli Redse bez njega.



On je produžio ugovor do 2024. prošle godine, ali posle toga definitivno odlazi.



Kako se priča, to je kroz redove saopšteno ljudima sa "Enfilda", Nemac ima nameru da se odmori za poslednji posao karijere.



To će po svemu sudeći biti nemačka reprezentacija.



"Neverovatno je šta je sve napravio, ali nerealno je očekivati da još dugo ostane. Već pet godina je u klubu, kada ste uspešni vreme brzo prolazi, ali i brže se trošite", napisao je Didi Haman u kolumni i "Bildu".



Bivša zvezda Liverpula je potvrdio Klopove reči da planira za četiri godine povratak u Nemačku. Doduše, on je pomenuo Majnc, ali čini se da cilja drugo mesto.



Nemci sve planiraju.



"Ne bi me iznenadilo da preuzme Elf i ranije, ali verovatno, posle EP 2024. sledi Klopovo vreme", kaže Haman.









Nemački menadžer želi manje stresni posao.



"Da sam pametan, danas bih otišao u penziju", nasmejao je novinare posle osvojene titule.



Ali, ostaće do 2024. osim ako Liverpul ne bude ranije odrešio ruke svom treneru. U slučaju da izdrži do 2024. Klop će postati najdugovečniji trener Reda od Boba Pejslija koji je klub vodio od 1974. do 1983.