Nema im ravnih, Bajern u finalu, na korak od sezone snova!

Bajern je drugi finalista Lige šampiona pošto je večeras u polufinalu savladao Lion sa 3:0 (2:0).



Ekipa Hansa Flika je dobrom igrom u većem delu meča kontrolisala utakmicu, ali je Lion pretio i daleko od toga da se radi o rutinskoj pobedi Bavaraca, kao što je to uglavnom bio slučaj tokom ove Lige šampiona.



Da nisu zalutali u polufinale fudbaleri Liona su pokazali u 4. minutu kada su ušli u šansu, Depaj je šutirao pored Nojera, ali u spoljni deo mreže.



Igrao se 17. minut kada je Lion propustio kolosalnu šansu, Ekambi kojeg danas baš nije hteo gol, pogodio je stativu. Samo minut kasnije, gol u mreži Liona.



Tako je to kada ne iskoristite dve šanse protiv mašinerije kakva je Bajern. Serž Gnabri je sve sam uradio, oslobodio se svojih čuvara, namestio na šut i - pogodio. Fenomenalan gol.



Bajern je podizao nivo igre, Gnabri je ponovo zapretio, a onda je postigao drugi gol. Perišićev centaršut, Levandovski je pokušao dva puta, lopta se odbila do Gnabrija koji ne greši danas - 2:0.







Oba gola pogledajte u ovoj vesti.











Levandovski je imao šansu nakon centaršuta Gnabrija, lopta je prošla malo pored stative. Bajern je bio veoma opasan kada god bi prešao na polovinu Liona u poslednjih nekoliko minuta prvog dela igre.



U nastavku odbrana Lopesa nakon udarca Perišića na startu poluvremena, a onda odlična šansa za Lion, Marselo je nakon kornera šutirao, ali je Nojer pokazao da je među najboljima na svetu. U 58. minutu nova šansa za Lion, Ekambi je ponovo poražen u duelu sa Nojerom, još jedna šansa Francuza je bačena u vodu.



Pretio je Bajern preko Levandovskog, a sa druge strane Lionu je put ka golu Nojera bio sve zatvoreniji, pa je bilo sve jasnije da ćemo gledati Bavarce u finalu.







Da će tako biti potvrdio je Robert Levandovski koji je postigao gol i na ovoj utakmici čime je nastavio seriju, postigao je gol na svakoj utakmici Lige šampiona ove sezone.











Dakle, nedelja od 21 čas, Bajern i PSŽ su u finalu kao dva najbolja tima Lige šampiona za sezonu 2019/20.



Napominjemo da su Bavarci osvojili dva trofeja u Nemačkoj, što znači da su na pragu "triplete".