Nema dogovora Bajerna i Nojera!

Manuel Nojer je jedna od legendi Bajerna iz Minhena, ovaj sjajni golman je u svom zenitu i svi očekuju da ga i narednih godina gledamo kao prvog golmana slavnog kluba.



Da li će se to i dogoditi?



Golman iz Gelzenkirhena ima ugovor do 2021. godine, a pregovori uveliko traju i mnogi govore o tome da se ide u dobrom smeru. Ipak, neko je morao da nagazi kočnicu jer je smatrao da je oštećen.



To je bio agent Manuela Nojera, Tomas Krot. Problem nije novac, odnosno plata, već dužina ugovora. Manuel Nojer želi duži ugovor nego što mu Bajern nudi, kako prenosi "Bild".



Manuel Nojer je imao nesuglasica sa upravom kluba proteklih meseci, videćemo da li će ovo sada izaći na dobro.