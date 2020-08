Nekad Bajern i reprezentacija Nemačke, uskoro u četvrtoj ligi!

Za mesec dana na male ekrane nam se vraća najbolji nemački fudbal.



Videćemo da li će to tada u svojim redovima Bundesliga imati i prvaka Evrope s obzirom da su i Bajern Minhen i RB Lajpcig u polufinalu najjačeg klupskog takmičenja.



Onaj koji pak neće Bundesligu igrati Bundesligu jeste Holger Badštuber.



Nekadašnja velika nada upravo Bajern Minhena i reprezentacije Nemačke je doživeo prebacivanje u rezervni tim svog sadašnjeg kluba Štutgarta. "Švabe" su se vratile iz Cvajte u društvo najboljih, ali su htele da prodaju svog najskuplje plaćeno igrača.



Štoper, koji ima još jednu godinu ugovora, je to odbio te su čelnici Štutgarta reagovali sa saopštenjem gde se navodi da će defanzivac u narednoj sezoni igrati za rezervni tim, to jest nastupaće u četvrtoj ligi Nemačke.













Defanzivac je istakao da veruje kako bi pomogao svom klubu dosta u BL, ali da će ispoštovati namere kluba.