Nejmarova lista sramnih izgovora, ne zovite ga danas i 11. marta, "nedostupan" je!

Nejmar je po mišljenju mnogih, uz Kilijana Mbapea, jedini legitimni naslednik Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, koje ćemo, nažalost, gledati još malo.



Nejmar danas proslavlja 28. rođendan i to je idealan povod da preletimo listu njegovih izgovora zbog kojih je propuštao utakmice oko svog rođendana, ali ne samo svog, već i sestre Rafaele, čiji još manje želi da propusti.



Brazilac je nakon utakmice za vikend, naprasno osetio bol u rebrima, zbog čega je propustio gostovanje Nantu u utorak. Pravi razlog je svima jasan, u pitanju je bila rođendanska proslava njegovog 28. rođendana, koja je trajala od nedelje uveče do ponedeljka do ranih jutarnjih sati.



On pak ne mari mnogo za kritike što se ponaša kao neprofesionalac oko pomenutih datuma, a zapravo je ovaj drugi pravio još više problema, zbog činjenice da je na rođendan sestre Rafaele češće morao da uzme duže slobodno kako bi otputovao u Brazil.



2013/14

Madridski As premotao je svaku godinu od njegovog dolaska u Barselonu, i svaki put, Nejmar je iz nekog razloga bio odsutan 11. marta i ponekad i 5. februara.U svojoj prvoj sezoni u Barseloni, doživeo je povredu članka u pravom trenutku, pauzirao je od 19. januara do 9. februara. Nakon oporavka, odigrao je nekoliko utakmica, a onda je na kratko "obnovio" povredu baš pred sestrin rođendan.