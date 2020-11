Nejmarov nebitni rekord koji mnogo govori o njemu i Ligi 1

PSŽ ne blista ove sezone, Bordo je u subotu uzeo zasluženi bod na Parku prinčeva, a pogodak za Parižane opet je postigao Nejmar.



Brazilac je došao do svog 50. jubilarnog gola u Ligi 1, a za to mu je bilo potrebno samo 58 utakmica. Ipak, ovde je nešto drugo u prvom planu, a to je - kako je moguće da je Nejmar tek u svojoj četvrtoj sezoni u PSŽ odigrao samo 58 prvenstvenih utakmica?!



Nejmar je u svakoj sezoni kuburio sa povredama, ali ga je Tomas Tuhel i neretko odmarao, jer je Liga šampiona uvek bila prioritet za Parižane.



Nejmar ni u jednoj sezoni nije odigrao više od 20 ligaških utakmica, u prošloj je tek 15, mada je Liga 1 prekinuta zbog koronavirusa.



Očigledno je da Nejmaru prvenstvo nije u prvom planu, mada je uspeo da postavi rekord od 50 golova na 58 utakmica.



PSŽ ove sezone nije toliko ubedljiv u Ligi 1, ima tri poraza i jedan remi posle 12 utakmica, Lil može da ga stigne ako pobedi, a Olimpik Marsej da ga prestigne ako pobedi u dve utakmice koliko ih ima manje.



Da li će trka za titulu u Francuskoj konačno biti zanimljiva? Podsetimo da su Nejmar i drugovi vezali tri...