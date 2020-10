Nejmar stavio tačku, ovo je konačna odluka!

Nije da dovodimo u pitanje motive Nejmara, ali on ni pored smene rukovodstva u Barseloni i povratka bivših igrača u klub, kako se najavljuje neće ponovo igrati za "Blaugranu".



Jer, ugovor mu ističe 2022. i on je već saopštio Parižanima da želi da ga produži. Bilo je naznaka tokom leta, sada je definisano, Brazilac, iako mu ostaje jedna godina ugovora neće sigurno forsirati povratak u bivši klub nakon četiri godine.



O čemu se radi?



Iako je Nejmar bio spreman da prepolovi gotovo platu kako bi se vratio, sada to više nije opcija. Prvo, Barselona nema novca za obeštećenje, a i da ima, Nejmar više nema želju da se odriče para.



Naime, ako produži ugovor na pet godina mogao bi da uzme oko 40 miliona po sezoni (deo će biti kao i do sada, ugovori sa raznim firmama koje su praktično vlasništvo države Katar). Time bi bila stavljena priča na spekulacije o odlasku, ali i klub bi mogao da se okrene ubeđivanju Kilijana Mbapea.











Nejmar koji se povredio, veruje da PSŽ ima dovoljno dobar tim da se bori za najveće stvari, uz to, navikao se na Pariz, a i u klubu su jednostavno shvatili da se neće promeniti, da moraju da mu ostave slobodnog prostora, da se izduva, a da bi to mogao da vrati na terenu. On, i pored svih kritira to vraća, jer kada pogledate statistiku, golove i asistencije u prethodne tri sezone, Nejmar je daleko najbolji igrač kluba, bolji i od Mbapea.



Tuhel nema dilemu, Nejmar je čovek oko koga treba okupiti tim, ali sa druge strane, čini se da Nemac troši svoju poslednju godinu na klupi.