Nejmar potvrdio odluku, čak i doneo spisak pojačanja? Kakve će ovo potrese izazvati?

Vesti od pre nekoliko nedelja su tačne, Nejmar čeka samo da potpiše.



Ono što je dogovoreno između Leonarda i njegovog oca u Lisabonu na marginama završnog turnira Lige šampiona trebalo bi da bude realizovano.



Brazilac ima ugovor do 2022. i iako je želeo da ode, sada se predomislio, a realno i nema neke opcije jer ima veliki ugovor, a i PSŽ bi tražio ogromno obeštećenje.



Nejmar drži svetski rekord, prešao je za 222 miliona evra, tačnije "Sveci" su aktivirali klauzulu i verovatno ta suma, imajući u vidu stanje tržišta zbog pandemije neće biti oborena.



Svetski rekorder je navodno spreman da produži ugovor do 2025. suma će biti između 35 i 40 miliona evra po sezoni a sugerisao je bordu i neka pojačanja. Nije tajna da PSŽ želi Ronalda, pošto je mala šansa da uzmu Mesija, navodno bi taj transfer već bio obavljen letos da nije izbila pandemija. Narednog leta je nova šansa, Ronaldo bi mogao da ode godinu dana pre isteka ugovora sa Juventusom, a Italijani žele da se oslobode njegovog ogromnog ugovora. Sve u svemu, mnogo je kombinacija, od toga da će ostanak Nejmara verovatno uticati na to da PSŽ pokupi novac za Mbapea narednog leta, do toga da bi Tuhel na kraju mogao i da ostane, jer on igru zasniva na Nejmaru.







Pariski mediji komentarišu da sve vreme u klubu besni bitka za moć, ali da Nemca ne može ništa da spasi ako ispadne iz Lige šampiona.