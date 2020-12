Nejmar obećao veliku stvar, evo kada će ponovo zaigrati sa Mesijem!

Zvezda PSŽ-a Nejmar bio je prilično raspoložen na konferenciji za medije posle velike pobede protiv Mančester junajteda na Old Trafordu.



PSŽ je u gotovo presudnoj utakmici u 5. kolu Lige šampiona slavio protiv engleskog velikana i sada oba tima zajedno sa Red Bul Lajpcigom imaju po devet boda pred odlučujuće kolo.



Posle meča Brazilac se dotakao je i mogućnosti da ponovo zaigra sa Lionelom Mesijem, sa kojim je do pre tri i po godine delio svlačionicu u Barseloni.



"Da ponovo zaigram sa Mesijem? To je ono što najviše želim. Može biti bilo gde, to ne dovodim u pitanje, samo da zaigramo zajedno. Siguran sam da će to biti već naredne godine" - rekao je Nejmar.



Podsetimo, Nejmar je napustio Barselonu na leto 2017. i kao deo skupocenog transfera prešao u PSŽ.