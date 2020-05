Nejmar je utopija, Barsa će napraviti "novog"!

Kako vreme prolazi, sve je jasnije, povratak Nejmara u Barselonu je naučna fantastika. Jednostavno, troškovi transfera su takvi da Katalonci nemaju način da vrate Brazilca, a kako smo rekli Pjanić i Lautaro Martinez su prioritet u prelaznom roku.



Ali, u klubu će praviti Nejmara, ako tako možemo da se izrazimo. Naime, talentovani Ansu Fati je u poslednje vreme aktivan na društvenim mrežama, ali i u promocijama kluba, što jasno govori, u Barselone su spremni da ga promovišu u novu zvezdu.



Momak koji je rođen 2002. je zablistao na startu sezone, ali ga koriste oprezno, poboljšali su mu ugovor početkom decembra, produžili ga do 2022. a klauzula od 170 miliona će porasti na 400 kada bude promovisan zvanično u igrača prvog tima, ovog leta. Postoji mogućnost, odnosno opcija da već za par meseci ugovor bude produžen na još dve godine, do 2024.



On je drugi najmlađi debitant u istoriji kluba, iza Visente Morena, najmlađi koji je ikada dao gol, u Pamploni kada nije još napunio 17 godina. Uz to on je i najmlađi igrač koji je bio strelac u Ligi šampiona.



Njega je pod svoje uzeo Mesi, koji sa njim radi i individualno, što je nagovor kluba, kako bi lagano stasavao vremenom. Uostalo, klan Mesijevih vodi računa o njegovoj karijeri. Insistira se na normalnosti, tačnije mirnom razvoju, odrastanju u porodičnom okruženju i druženju sa starijim igračima koji su primer profesionalizma.













Od kada je došao Brejtvejt, Fati je malo skrajnut, manje igra, ima problema sa kolenom, ali kako rekosmo Setijen je dobio nalog da ga štedi.



Zbog toga se očekuje da će eksplodirati naredne sezone i da će Barsa napraviti novog Nejmara, umesto toga što će vratiti Brazilca.