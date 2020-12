"Nejmar je imbecil i ser...a dana!"

Već ste mogli da pročitate o Nejmarovoj žurci koja u danima pandemija deluje kao vrhunski bezobrazluk budući da je "pola sveta" pod nekom vrstom karantina, više o tome OVDE Ukratko, trajalo je pet dana i učestvovalo je čak 500 gostiju, što je naišlo na očekivano veliki odjek javnosti širom sveta.Nakon objava na društvenim mrežama, oglasio se i advokat za ljudska prava poznat u Brazilu Augusto de Aruda Boteljo koji nije štede reči."Trofej za idiota dana ide Nejmaru i njegovoj petodnevnoj žurci. Nije se proslavio ni predsednik Boslonaro koji na to ćuti sve vreme. Zapamtite, ovo je ser...a dana", napisao je Boteljo što je lajkovalo preko 12 hiljada ljudi.Sve to postaje još čudnije ako se zna da je Nejmar zapravio imao koronavirus u septembru i to nakon žurke na Ibici.