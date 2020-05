Neizvestan nastavak fudbala u BiH

Fudbalski savez BiH je planirao da se prve utakmice igraju u junu.



Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić je dostavio dopis FSBiH da će odluku o zahtevu za nastavku takmičenja doneti stručni tim koji je već razmatrao to pitanje.



"Naglašavamo da, imajući na umu trenutnu epidemiološku situaciju, tek bi se od 1. jula moglo razmatrati postepeno povlačenje mera po ovom pitanju", napisao je Šeranić.



U Republici Srpskoj je naglo porastao broj zaraženih osoba i u ponedeljak je zabeleženo 69 novih slučajeva.



Ministar zdravlja je rekao kako Republika Srpska planira postepeno povlačenje mera koje su na snazi, te da svaki korak ka ublažavanju ograničenja ili povlačenja zahteva procenu epidemiološke situacije u tom trenutku.



On nije mogao da proceni šta će biti narednih meseci, već je rekao da će sve zavisiti od epidemiološke situacije.



Fudbalski savez BiH je pred kraj aprila predstavio plan o nastavku Premijer lige početkom juna, ali konačna odluka nije doneta jer zavisi i od mera vlasti prema epidemiji korona virusa.



Bilo je predviđeno da prvenstvo počne 7. juna, a do kraja Premijer lige ostalo je još 11 kola.