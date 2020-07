Nedostaje nam ovakav Andres Inijesta - Pogledajte šta je danas uradio!

Napustio je Barsu, morao je i Evropu da nikada ne bi igrao protiv svog voljenog kluba.



Andres Inijesta je aprila 2018. godine odlučio da napusti Barselonu i istog leta je otišao u daleki Japan, u Visel Kobe.



Danas je Visel Kobe zabeležio prvu pobedu u novoj sezoni, u trećem kolu je pobedio Sagan Tosu u gostima rezultatom 1:0 i to posle asistencije Andresa Inijeste.



On je u svom stilu prebacio iz prve čitavu odbranu rivala i spojio Daglasa sa golom, a ovaj još lepše zategao pod prečku za pobedu Visel Kobea.



Koliko vama nedostaju ovakve akcije iz Barse? A tek koliko igračima i navijačima Barse...

ドウグラス選手のあのスーパーゴールをもう一度!⚽

What a sequence and finish from Douglas! ⚽



ハイライトは @DAZN_JPN で観戦!

登録は▶https://t.co/GGnyM69O6n#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/Z64XyDCzSq