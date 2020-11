Ne zanima ga ni "stotka" - Pjanićeva izjava uzdrmala celu Bosnu

Jedan od dvojice najpoznatijih bosanskohercegovačkih reprezentativaca Miralem Pjanić zapretio je napuštanjem državnog tima ukoliko se nastavi sa negativnim trendovima.



Reprezentacija BIH je u velikoj krizi, kako rezultatskoj, tako i organizacionoj.



Javašluk i beznađe nisu ostavili ravnodušnim ni Pjanića, koji je sa 97 utakmica jedan od simbola ovog tima.



Fudbaler Barselone je zbog svih problema zapretio da napusti reprezentaciju.



"Trenutna situacija u reprezentaciji je veoma teška, a rezultati izostaju. Nismo pokazali ono što je trebalo" - rekao je Pjanić.



Doskorašnji vezista Juventusa nije želeo da upire prst krivice u selektora Dušana Bajevića, koji je zatekao velike probleme prilikom preuzimanja tima.



"Istina je da po kvalitetu ne pripadama A Ligi nacija i daleko smo od ostalih ekipa. Ne postoji organizacija i struktura" - rekao je Pjanić dodajući da on takve stvari ne može da prihvati.



"Poznajem kako stvari funkcionišu u inostranstvu. Znam kako to rade organizovani klubovi, koliko je to ozbiljno. Jako mi je teško da se pomirim sa tim" - poručio je Pjanić koji ima 30 godina i jasno je da bi odluka o povlačenju bila isključivo motivisana nezadovoljstvom.