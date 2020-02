Ne vredi, ne može Murinjo da se promeni, opet pokušava da "uđe u glavu Lampardu"!

Murinjo će se vratiti na "Stamford bridž", vodio je Čelsi u dva navrata, oba puta se završilo otkazom, navijači ga vole, ali njegov legat je nagrižen.



Na prozivke je odgovorio prošle godine pokazujući tri prsta što je značio broj titula koje je osvojio sa klubom.



"Nemam problem sa Čelsijem to je bio samo odgovor, to je moj klub", kaže "Posebni".



On će stiži sa bodom manje, pojačao je ekipu, dok je Čelsi ostao bez novih igrača u januaru, pa sada Lampard tvrdi da kje njegov tim autsajder u borbi za četvrto mesto.



"To nije tačno, Čelsi je favorit za tu poziciju, svi mi drugi, Junajted, Totenhem, Arsenal, Šefild, Vulvsi, Everton smo autsajderi", prebacuje Murinjo pritisak na svog nekadašnjeg učesnika.







On je posle prošlog meča odnosno jesenas rekao da je Lamps samo prepisao Konteovu taktiku i da je zato dobio meč.



On sada tvrdi da ponovo zna šta će Lamps pripremiti, nije hteo da otkrije izvore. Ima problema bez Sona i Kejna, posle poraza od Red Bula je svoj tim upotrebio sa pištoljem bez metaka.



Utakmica otvara subotnji program meč počinje u 13.30.