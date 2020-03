Ne tako bolan poraz, ali jedna stvar brine Klopa!

Liverpul zasigurno neće moći do duple krune preko FA kupa pošto su ih iz istog sinoć eliminisali Lampardovi puleni sa 2:0 . Poraz u Londonu je bio treći iz četiri zadnje utakmice, a čak treća na kojoj "redsi" nisu zabeležili gol.Ipak to nije razlog za brigu, ali po Klopu nešto drugo jeste.", izjavio je Klop po kraju meča sa Čelsijem."Redsi" su u zadnje četiri utakmice primili osam golova a dali samo dva i to u pobedi protiv Vest Hema (3:2). Pre toga su izgubili od Atletiko Madrida sa 1:0, posle "čekićara" usledila je gorka pilula od Votforda 3:0 i sinoćni poraz sa 2:0 od "plavaca".