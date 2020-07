Daegu je uspeo da savlada u gostima Gvangđu sa 2:4 u okviru 10. kola K-lige i tako je došao do treće uzastopne pobede, što ih je dovelo do 4. pozicije na tabeli sa samo 5 bodova zaostatka u odnosu na vodeći Jeonbuk.



Junak današnjeg meča bio je, naravno, Dejan Damjanović.



Crnogorski fudbaler koji uskoro ulazi u 40. godinu života je dokazao da i dalje poseduje ogroman kvalitet i da je istinska legenda ovog prvenstva.



On je postigao dva gola, u 53. i 56. minutu, čime je došao do brojke od 4 gola u sezoni, a sva četiri je postigao na poslednje četiri utakmice.