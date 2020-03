Ne, Murinjo neće dobiti otkaz, već je "naručio" ove igrače za leto!

Medeni mesec Murinja je odavno završen, Totenhem je sve dalje od Lige šampiona, poraz od Vulvsa je dodatno zamrsio situaciju, a Portugalac koristi kao izgovor nedostatak napadača, posle povreda Sona i Kina.



Sledi kup protiv Noriča, jedina šansa uz eventualno senzaciju u Ligi šampiona da "Pevci" osvoje trofej, pa Murinjo traži agresivnost od svojih igrača.



On je ponovo rekao da Troj Parot mladi napadač nije spreman za PL i da je bio na klupi protiv "Vukova" samo jer je Lamela bio nespreman i da bude rezerva zbog povrede.



Navijači gunđaju, ali klub ima potpuno poverenje u Murinja, dobio je ugovor i odrešene ruke, priča se da će glavni cilj biti da promeni odbranu.



I za to će dobiti novac.



On želi Smolinga igrača Junajteda koji je na pozajmici u Romi, Upamekana iz Red Bul Lajpciga, a pominje se još jedan štoper, Hojberg iz Sautemptona.



Biće mu potrebni i bekovi, Fojt odlazi, verovatno i Vertongen, kao i Orije, ako bude ponuda, jednostavno Murinjo osim Alderveirelda ne vidi više nijednog igrača kao deo odbrane Totenhema naredne sezone.



I golman bi mogao da bude novi, Ben Foster iz Votforda, on bi mogao da bude konkurencija Ljorisu, a Murinjo namerava da se oslobodi Gazanige i Vorma, dvojice golmana.



Jasno, stići će i napadač, da ne bi došao u situaciju kao ove sezone, Totenhem gleda nekoliko igrača, ali Murinjo nije želeo da odgovori na pitanje da li će dovoditi napadača jer kaže da je ovo ekstremna situacija.



U svakom slučaju cilj je odbrana i učiniće sve da u potpunosti promeni poslednju liniju.