Ne moraš da ljubiš grb, ovako se voli klub! Kapa dole za dve belgijske zvezde!

Les Rouches, odnosno "Crveni" su najveći klub u Valoniji. Standard iz Liježa je simbol regije, svakako manje uspešan od flamanskog Briža, kao i neprikosnovenog Anderlehta, ali je ponos frankofonske Belgije.



Ovde su počeli mnogi veliki igrači golman Prudom, za njih je igrao slavni bek Erik Gerets, od naših je najveći trag ostavio Milan Jovanović, ali i Benteke, Bačuaji, Vitsel, Felaini, Menije, da ne nabrajamo.



Standard je igrao polufinale Kupa šampiona 1962. finale KPK 1982. bili su prvaci deset puta, osvojili osam kupova.



Ali, klub koji je po tradiciji u rukama potomaka italijanskih iseljenika je zapao u ozbiljne finansijske teškoće poslednjih sezona, a kriza zbog korone i završetka prvenstva ih je dovela na korak od ispadanja, jer nisu isplatili plate, kao i obaveze, mogli bi da administrativno skliznu u niži rang.



No, umešali su se bivši igrači. Aksel Vitsel je dao milion i po evra, kao jedan od investitora u konzorcijumu koji će otkupiti stadion "Dufrasn", a onda ga iznajmljivati klub. Naravno to je prilika da se dobije novac kojim bi se klub izvadio iz teškoća.



No, to nije sve, Felaini, još jedan od bivših igrača im je pozajmio tri miliona evra, da isplate igrače i obaveze, kako bi izbegli izbacivanje iz lige.



Uz ovu pomoć, Standard će se izvući, nastaviti da igra u eliti, mada će sasvim sigurno dok se ne oporave morati da smanje takmičarske ambicije. Klub je osvojio kup pre dve sezone, a prvaci nisu bili više od decenije.







U trenutku prekida prvenstva koje je okončano odlukom saveza, bili su na petom mestu koje vodi u kvalifikacije za LE. Za sada je neizvesno hoće li uopšte igrati u Evropi jer to iziskuje dodatne troškove.



Svejedno, Vitsel i Felaini su pokazali koliko vole klub i to ne deklarativno...