Ne moramo da brinemo, ovo nije najbolje što Srbija ume?

Reprezentacija Srbije sinoć se plasirala u finale baraža za plasman na Evropskom prvenstvu nakon veoma dobre igre u Norveškoj.



"Orlovi" su protiv domaćina slavili sa 2:1, a Dušan Tadić smatra da tim može još bolje.



"Jako teška utakmica, mislim da smo odigrali dosta dobro i kvalitetno i da smo mogli da ih kaznimo. Realno prvo poluvreme trebalo je da bude dva razlike na nas, ali nismo postigli pogodak, šteta... Nismo tad uspeli da krunišemo dobru igru.



Mislim da smo se borili kao pravi orlovi, sve je bilo na zavidnom nivou. Naravno, može to još bolje, treba da težimo perfekciji. Super, to je to, pokazali smo da možemo da budemo najbolji kad je najteže. Uživaćemo u ovom momentu, ali od sutra već krećemo da se pripremamo za Škotsku, da ih analiziramo, da vidimo kako možemo da ih ugrozimo. Jako je blizu taj meč. Kao što sam uvek govorio, Svetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo moramo da igramo. Samo da se držimo kao jedan i da igramo kao što smo danas, i nema problema", rekao je fudbaler Ajaksa nakon meča u Oslu.



Izabranicima slede dva meča u Ligi nacija, protiv Mađarske i Turske, dok će se za plasman na EURO boriti 12. novembra protiv Škotske u Beogradu.