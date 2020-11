Ne igraj na Čelsi protiv "Svraka", prokletstvo poslednjeg minuta!

Pre nego što su timovi otišli na dvonedeljni odmor koji malo ko od navijača želi (reprezentacije realno gotovo nikoga ne zanimaju), Njukasl je razočarao porazom od odličnog Sautemptona.



Ali, stiže i dobra vest za „Svrake“ iako bi moglo da zvuči čudno, na „Sent Džejms Park“ stiže Čelsi.



Kako rekosmo, deluje uvrnuto, ali Njukasl baš voli da igra kod kuće protiv „Plavaca“. Naime, tim sa severa Engleske je izgubio samo jednom u poslednjih šest sezona od gostiju iz Zapadnog Londona, od svih klubova velike šestorke sa njima imaju najbolji skor na svom stadionu.



Frank Lampard neće po dobrom pamtiti meč u kome je pre sedam godina dao gol, on i Mata su okrenuli utakmicu, ali je u poslednjem minutu Musa Sisoko dao drugi od dva pogotka i bacio navijače u delirujum. Sledeće godine su Gufran i Loik Remi koji je na kraju sezone otišao u Čelsi lako srušili „Plavce“, a onda se na narednom gostovanju tim iz Londona ispromašivao pa je Papis Sise sa dva pogotka završio priču. I Čelsi se izvlačio u poslednjem minutu, recimo 2015. kada su „Svrake“ vodile sa 2:0, ali su Brazilci Ramireš i Vilijan doneli bod „Plavcima“, a te godine je Njukasl ispao iz lige.



Antonio Konte je praktično dobio otkaz nakon poslednjeg meča sezone pre dve i po godine, Njukasl je u karnevalskoj atmosferi slavio sa 3:0, dvostruki strelac Ajose Perez je pokazao da je specijalista za Čelsi, a jedini koji je dobio u poslednjih sedam godina Njukasl u gostima, bio je Mauricio Sari, i to autogolom Jedlina u poslednjim minutima.







Prokletstvo poslednjeg minuta zadesilo je Čelsi i u prošlom prvenstvu, šutnuli su 19 puta na gol, Martin Dubravka je bio nesavladiv, a onda je u 94. minutu Isak Hejden glavom sproveo u mrežu centaršut Alana Sen-Maksimana.



Nije to prvi put da je Njukasl tukao Čelsi u poslednjem minutu. Poslednjeg danas sezone, 2006. šampion je gostovao na severu, Titus Brambl je pogodio za pobedu u nadoknadi i tim odveo u Intertoto kup. Da stvar bude još smešnija, ta ekipa Njukasla je bila u borbi za opstanak u februaru, onda su smenili Sunesa, a Glen Reder je dobio 10 od 16 mečeva i doveo ih do Evrope.



Ipak, najteži poraz od Njukasla, Murinjo je tih godina doživeo ne u prvenstvu, već u kupu. Tada neverovatno jaki „Plavci“ koji su dominirali Engleskom su u februaru 2005. gostovali u Njukaslu. Murinjo je u toj sezoni porušio sve rekorde, osvojio i Liga kup, ali nije stigao do domaće triple krune.



Najviše svojom krivicom.



Naime, već nakon četiri minuta je zaboravljeni Patrik Klajvert savladao Kudićina, a Čelsi nije imao sreće kada je Mateja Kežman pogodio prečku. Murinjo je napravio tri izmene na poluvremenu, Daf, Gudjonsen i Lampard su ušli na poluvremenu, ali se onda povredio Verjn Bridž, pa je Čelsi ostao sa desetoricom. Onda je i Daf zaradio povredu, statirao do kraja, da bi Kudićini bio isključen nakon faula nad Šolom Ameobijem. Ludilu tu nije bio kraj, desni bek Glen Džonson je navukao rukavice i sjajno odbranio slobodnjak Roberu. Ali, to nije spasilo favorita, poraženi su u zavejanom Njukaslu, oko 45 000 ljudi je slavilo veliku pobedu, no „Svrake“ nisu stigle do Vemblija, poraženi su u polufinalu ubedljivo od Mančester Junajteda.



Od osnivanja lige u ovom formatu, Njukasl je pobedio 13 puta Čelsi, od toga 12 puta kod kuće. Brojevi opominju...